PS5 e Xbox Scarlett: sviluppare sarà molto più semplice secondo Will Traxler

PS5 e Xbox Scarlett sono ancora lontane, ma gli sviluppatori non vedono l'ora di poter creare giochi su di esse: ecco perché!

Se PS4 e Xbox One sono sembrati solo un mezzo passo avanti rispetto alla precedente generazione di macchine da gioco, PS5 e Xbox Scarlett vogliono puntare a fare un vero salto in avanti. Gli sviluppatori, mediamente, sono abbastanza eccitati dalla next-gen e ritengono che le nuove console permetteranno di creare opere innovative e migliori. Uno di questi è Will Traxler, creatore del venturo action platform 2.5 Exception: il developer è convinto che con i nuovi hardware sarà più semplice ottimizzare i giochi, sopratutto per gli sviluppatori indie.

Traxler ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di GamingBolt riguardo il suo nuovo gioco, ma ha colto l’occasione di parlare un poco di PS5 e Xbox Scarlett. Vediamo le sue parole: “Sono molto eccitato all’idea di vedere le prestazioni dei nuovi hardware. Ottimizzare un titolo per una console è una sfida, specialmente quando l’hardware console è vecchio di cinque o sei anni. Penso che non sia un grande problema per gli studio AAA che possono permettersi di assegnare alcuni sviluppatori all’ottimizzazione. Per una singola persona, però, è una sfida spendere molto tempo per ottimizzare.”

Ha continuato affermando: “Ogni avanzamento in ambito hardware che crea seri miglioramenti nelle performance significa che io posso spendere meno tempo a ottimizzare e più tempo a creare contenuto. Sono molto felice della cosa. Potete crederci che sto lavorando da un anno e mezzo per preparare Exception per le console?”

Traxler ha inoltre parlato dei benefici della retrocompatibilità, che sarà supportata sia da PS5 che da Xbox Scarlett. Secondo Traxler, questa feature sarà a vantaggio sia dei consumatori che degli sviluppatori, in quanto incentiverà gli sviluppatori ad aggiornare il proprio catalogo così da renderlo migliore se giocato sulle nuove console. In questo modo anche i vecchi giochi PS4 e Xbox One potranno continuare a vendere con l’arrivo di PS5 e Xbox Scarlett. Diteci, voi cosa ne pensate?