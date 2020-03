PS5 e Xbox Series X: il nuovo sistema audio potrebbe aumentare le vendite delle cuffie

La nuova generazione di console si fa sempre più vicina. Sembra strano a dirlo ma più il tempo passa più la data è dietro l’angolo, salvo ovviamente rinvii improvvisi a causa del Coronavirus. In questi primi mesi ci siamo soffermati spesso sulle caratteristiche tecniche di PS5 e Xbox Series X. Come abbiamo potuto sapere queste avranno un nuovo sistema d’audio dedicato i quali apporteranno dei cambiamenti drastici riguardanti l’audio di gioco. Considerando quanto sia importante il suono e di come permetta un’immersione drastica da parte del videogiocatore, sarà interessante vedere come lavoreranno Microsoft e Sony sui titoli di prossima generazione.

Questa tecnologia dovrebbe addirittura aumentare le vendite di cuffie da gioco secondo Turtle Beach, famoso produttore globale di accessori da gaming con sede a San Diego. Il nuovo sistema audio di PS5 supporterà l’audio 3D personalizzato, consentendo così una esperienza di gioco decisamente più immersiva. Xbox Series X, invece, si concentrerà anche sull’aspetto dell’audio in sé attraverso un chip dedicato all’interno della console.

Come previsto sia Sony che Microsoft puntano molto su questa nuova tecnologia e secondo il famoso produttore di cuffie queste nuove funzionalità all’interno delle console di prossima generazione renderanno il suono delle cuffie migliori, aumentando quindi le vendite in futuro. C’è da dire che gli accessori compatibili con le console attuali potranno essere usate anche su PS5 e Xbox Series X, ma ovviamente i produttori ne lanceranno sul mercato nuove e decisamente più potenti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete accessori di questo tipo per PS5 e/o Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti le console di prossima generazione.