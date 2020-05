PS5 e Xbox Series X: ecco chi avrà la meglio secondo Peter Moore, ex di EA

Mentre stiamo per entrare nel vivo della comunicazione riguardo PlayStation 5 e Xbox Series X, c’è già chi si proietta più avanti nel tempo per provare a ragionare su chi tra Sony e Microsoft riuscirà ad ottenere i risultati migliori con proprie console di prossima generazione. Ne ha parlato l’ex EA Peter Moore durante una recente intervista rilasciata alla redazione di PSU, all’interno della quale si è parlato di quello che potrebbe essere il futuro di PS5 e Series X.

Stando alle parole dell’ex dirigente di Electronic Arts, ci sono determinate situazioni che vanno tenute in conto per capire chi tra le due grandi compagnie videoludiche avrà la meglio con il lancio PS5 e Xbox Series X. “Bisognerebbe capire che cosa penseranno di fare Sony e Microsoft nel corso dei primi tre anni di vita di PlayStation 5 e Xbox Series X. La prima console che riuscirà a raggiungere il traguardo delle dieci milioni di unità vendute avrà vinto la console war”.

Secondo Moore quindi, ci sarà da aspettare almeno 3 anni per capire chi la spunterà tra PS5 e Xbox Series X. Ci sono molte cose però che al momento rimangono nascoste sulle console next gen, e sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi con gli appuntamenti comunicativi di Sony e Microsoft.

Vi ricordiamo che il prossimo giungno, MIcrosoft terrà un evento digitale tutto incentrato sulla console e i propri servizi. Finora non sappiamo se Sony replicherà con un proprio appuntamento dedicato a PS5, ma stando a diversi rumor anche la compagnia giapponese avrebbe in serbo un evento fissato per i primi di giugno. Cosa ne pensate delle parole dell’ex dirigente di Electronic Arts sulla next gen?