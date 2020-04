PS5 e Xbox Series X: Crysis Remaster con Ray Tracing è in sviluppo?

Sta accedendo qualcosa dalle parti di Crytek per quanto riguarda un ipotetico ritorno in grande stile della celebre serie Crysis sulle prossime console di casa Sony e Microsoft. Nelle ultime ore, i canali social del gioco sembrano essere stati riattivati dopo un lungo periodo di sosta durato ben quattro anni. Per il momento non sappiamo nulla sull’esistenza di un eventuale nuovo progetto, facendo qualche ipotesi potrebbe trattarsi di una remaster dedicata al primo capitolo ma anche di un sequel della serie action.

Dalle ricostruzioni fatte, però, durante la giornata di ieri, sembrerebbe che il progetto in questione sia legato alla remaster del primo capitolo uscito nel 2007 su PC. Infatti, nel tweet pubblicato da Critek è stato rilasciato un messaggio abbastanza importante riguardante Nomad. Chi conosce bene la saga, sa bene che quest’ultimo è il protagonista del primo capitolo.

Altri indizi lavorativi, inoltre, sembrano confermare questa ipotesi: Crytek sta reclutando tra le proprie fila alcune importanti figure professionali con molti anni di esperienza alle spalle. Questo ampliamento degli studi in corso, sembrerebbe relativo al massiccio lavoro richiesto per implementare il Ray Tracing sul gioco, in vista soprattutto dell’arrivo di PS5 e Xbox Series X.

Inoltre, la software house sta cercando anche un FX Artist che si occuperà di realizzare nuovi effetti grafici a schermo, e un nuovo direttore tecnico con almeno dieci anni di esperienza alle spalle per quanto riguarda la produzione di videogiochi ad alto budget, i cosiddetti AAA.

Ovviamente, vi ricordiamo che si tratta di voci di corridoio attualmente non confermate da nessuna fonte ufficiale legata a Crytek, ecco perché vi consigliamo di prenderle con la dovuta cautela. In ogni caso, dobbiamo dire che un nuovo progetto legato a Crysis in vista del lancio delle nuove console ci starebbe alla grande. Come avvenuto in passato su PC, il gioco potrebbe mostrarci molto delle nuove potenzialità hardware di PS5 e Xbox Series X.

E voi cosa ne pensate? Volete un ritorno di Crysis sulle console next-gen? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.