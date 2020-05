PS5 e Xbox Series X: la data di lancio potrebbe dipendere da AMD

Qual è la data di lancio di PS5 e Xbox Series X, le due console di nuova generazione di Microsoft e Sony Interactive Entertainment? Per ora non abbiamo una risposta ufficiale, ma è sempre più facile affermare che molto dipenderà anche da AMD, che fornisce alcune componenti hardware fondamentali per la produzione delle macchine da gioco. Fortunatamente, AMD è confidente di poter supportare le due società con i propri prodotti.

In una recente riunione finanziaria, il CEO di AMD Lisa Su ha affermato: “Ci aspettiamo che i ricavi dei semi-custom aumentino nel secondo quarto e abbiamo un incredibile peso verso la seconda metà dell’anno, in quanto stiamo aumentando la produzione per supportare il lancio in periodo festivo delle console PS5 e Xbox Series X.”

Non si tratta di una novità incredibile, ma tutto ciò si somma a quanto detto recentemente da Phil Spencer, capo di Xbox, a CNBC: la console, secondo il dirigente, è ancora pianificata per il periodo natalizio 2020 (ovvero l’ultimo trimestre). A dare maggiori preoccupazioni è invece il lancio dei giochi. Spencer ha infatti affermato che “il più grande punto interrogativo è probabilmente la produzione dei giochi. Si tratta di un’attività su larga scala, hai centinaia di persone che devono radunarsi, realizzare gli asset e dare sfogo alla propria creatività.”

Le novità, in termini di videogiochi, sono comunque in arrivo: Microsoft condurrà una puntata speciale dell’Inside Xbox questa settimana (il 7 maggio, precisamente), durante il quale proporrà una serie di gameplay dedicati ai giochi di nuova generazione. Di certo, Assassin’s Creed Valhalla sarà parte dello show. Speriamo di scoprire molti altri giochi. Voi cosa ne pensate? Qual è il vostro grande desiderio per questo evento?