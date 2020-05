PS5 e Xbox Series X fondamentali per l’industria, secondo Paradox Interactive

Non siamo ancora entrati nella next gen videoludica, eppure l’aria che si respira di questi tempi fa presagire che il cambio generazionale che avverrà durante le prossime festività natalizie porterà con sè tutto un seguito di entusiasmo. Di PS5 e Xbox Series X non ne parlano soltanto i giocatori, ma anche le varie software house ed editori del settore. Tra questi c’è anche Paradox Interactive che di recente ha espresso grandi elogi sulle console di prossima uscita.

Ne ha parlato Ebba Ljungerud, CEO di Paradox Interactive, durante l’ultima riunione con gli azionisti. L’amministratrice delegata del publisher svedese ha voluto dire la sua sull’importanza sempre più crescente che stanno avendo le console sull’industria videoludica. “Le console di prossima generazione sono sicuramente il futuro. Al momento abbiamo già annunciato Vampire The Masquerade Bloodlines 2 per PS5 e Xbox Series X, ma speriamo di poter rilasciare anche altri giochi in futuro.”

Sebbene Paradox Interactive si è sempre concentrata sulla pubblicazione di giochi strategici su PC, l’editore svedese ha in seguito inziato a rilasciare alcuni dei suoi titoli più recenti anche su console. Con le parole della Ljungerud quindi si può evincere tutta la volotà di continuare sulla strada già intrapresa di questi ultimi tempi, aumentando il rilascio dei titoli futuri anche su PS5 e Xbox Series X.

Al momento solamehte Vampire The Masquerade Bloodlines 2 arriverà anche sulle console di prossima generazione, ma possiamo aspettarci nuovi annunci targati Paradox nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate delle dichiarazioni del CEO di Paradox Interactive nei confronti delle console next gen?