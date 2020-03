PS5 e Xbox Series X: mondi enormi e effetti volumetrici mai visti secondo Virtuos

PS5 e Xbox Series X continuano a far parlare di sé. Le due console di nuova generazione, per ora, sono ancora pianificate per l’arrivo a fine anno e i giocatori non vedono l’ora di scoprire nuove informazioni (sopratutto data di uscita e prezzo); questo è vero sopratutto nel caso di PS5, visto che Sony Interactive Entertainment ancora non ha mostrato la console. Inoltre, tutti vorremmo vedere in azione, tramite un lungo video di gameplay, un videogioco next-gen, per capire quello che le console possono veramente fare.

A questo proposito, è Elijah Freeman, VP della divisione videogame di Virtuos, a darci un’idea di come potranno essere i giochi per PS5 e Xbox Series X: “La potenza e la velocità aggiuntiva delle console come Xbox Series X significherà avere accesso a mondi molti più grandi di quanto visto fino ad oggi, e con dentro più cose, anche. Sarà inoltre possibile muoversi all’interno molto più velocemente, indipendentemente dal fatto che tu stia guidando un’auto sportiva o volando in giro con un drago.”

“Un’area chiave che molto probabilmente permetterà di vedere dei miglioramenti è quella degli effetti volumetrici come il fumo, la nebbia e le nuvole. Questi effetti rifrangono la luce e fino ad oggi sono stati inseriti nei giochi con risultati altalenanti. La parte interessante di tutto questo è l’effetto che potrebbe avere sul gameplay. Sì, effetti di fumo migliorati saranno belli da vedere, ma il poter vedere di sfuggita un nemico se la luce si riflette nel modo giusto subito dopo che hai lanciato una granata fumogena aggiungerà un nuovo livello di profondità agli stili di gioco.”

La maggiorata potenza di PS5 e di Xbox Series X, quindi, potrebbe essere utile non solo per rendere i giochi più belli, ma per sfruttare nuove possibilità grafiche per necessità ludiche. Diteci, voi cosa ne pensate?