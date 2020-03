PS5 e Xbox Series X: i giochi multipiattaforma saranno identici secondo uno sviluppatore

Quella appena passata è stata una settimana decisamente intensa a livello videoludico, con il reveal da parte di Microsoft e Sony delle specifiche tecniche e non solo sia di rispettivamente Xbox Series X che di PS5. I due colossi si sono infatti dati battaglia a suon di numeri, facendo pregustare agli utenti quella che sarà l’attesissima next-gen.

A risultare agli occhi del pubblico dagli annunci della scorsa settimana è un panorama che, a prima vista, parrebbe vedere Xbox Series X avvantaggiata per quanto riguarda la forza bruta, ma con PS5 che dispone a sua volta di un SSD decisamente più potente e performante di quello della diretta rivale. Ovviamente si tratta di discorsi basati solamente su freddi numeri, non essendo benchmark o altri strumenti di comparazione ad oggi disponibili.

A intervenire sulla questione, cercando di fare un po’ di chiarezza, è stato recentemente anche uno sviluppatore di Breakfall, che ha affermato in una discussione: “Il mio desiderio è quello che tutti possano capire come entrambe le future console siano incredibilmente potenti e che i titoli multipiattaforma saranno praticamente identici. I giochi in generale, poi, saranno fantastici su entrambe le piattaforme. Mi dispiace veramente molto vedere tutta questa guerra tra l’utenza invece che felicità per delle macchine veramente fenomenali: la prossima generazione sarà veramente fantastica.” Per chiudere il discorso e chiarire definitivamente il proprio pensiero lo sviluppatore ha infine dichiarato: “Sì, anche PS5 sembra essere una console pazzesca.”

Che ne pensate di questa notizia, anche voi la vedete come lo sviluppatore di Breakfall o la prossima generazione di console vedrà secondo voi un chiaro vincitore per quanto riguarda l’aspetto tecnico? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente qui sotto nei commenti.