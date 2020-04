PS5 e Xbox Series X: i nuovi annunci saranno anticipati o ritardati?

L’E3 da molti anni è la grande settimana dei videogiochi, il momento più atteso da moltissimi fan. In particolar modo, la kermesse losangelina è solita includere le presentazioni delle console next-gen: PS5 e Xbox Series X avrebbero di certo avuto molto da dire in questi giorni (anche se Sony non l’avrebbe fatto letteralmente dentro l’expo). Ora che la fiera è saltata a causa dell’emergenza coronavirus (covid-19), sviluppatori e produttori devono riorganizzare gli annunci, decidendo il come e il quando. Proprio di questo ha parlato Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners.

Vediamo le sue parole, in traduzione: “Con l’E3 cancellato, un sacco di reveal/annunci già pianificati sono stati spostati da quella singola settimana. Alcuni sono stati estremamente anticipato, altri sono stati posticipati. Alcuni sono ancora pensati per la settimana dell’E3, ovviamente. Il primo grande show dedicato a console e giochi next-gen è stato molto anticipato, inoltre.” A queste parole segue però una piccola precisa, Ahmad ricorda a tutti che i piani possono sempre cambiare, sopratutto considerando l’attuale situazione sanitaria mondiale.

