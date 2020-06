PS5, Xbox Series X e PC: la GPU Big Navi di AMD sarà il primo prodotto RDNA 2

Nelle scorse ore AMD ha confermato che la nuova scheda grafica Big Navi sarà il primo prodotto che si baserà su RDNA 2. Conosciuta in precedenza anche come Navi 2x, o semplicemente Navi 2, quest’ultima sarà una scheda grafica con la quale AMD vorrà offrire ai giocatori PC la propria versione Radeon delle schede grafiche Nvidia Titan o RTX 2080 Ti. Ciò non si feremrà al gaming su PC, dato che la compagnia ha già dichiarato che dopo l’arrivo sui personal computer, la GPU Big Navi raggiungerà anche le console next gen PS5 e Xbox Series X.

Come dichiarato da AMD, la GPU Big Navi poggerà le basi sulla prossima architettura RDNA 2, e questo significa ci sarà il pieno supporto al ray tracing. Al momento non sappiamo altro, ma è molto probabile che il tutto assomiglierà molto alle soluzioni proposte da Nvidia, ma per scoprire ulteriori dettagli a riguardo ci sarà da aspettare il rilascio di informazio esatte.

A prendere la parola, durante la recente Bank of America Securities Global Technology Conference, è stato Devinder Kumar di AMD, il quale ha voluto dichiarare quanto segue: “La GPU Big Navi sarà il nostro primo prodotto RDNA 2. Attorno a questa nuova GPU c’è molto entusiasmo, e ci consentirà di sfruttare un ecosistema più ampio e di accelerare lo sviluppo di funzionalità come il ray tracing e altro ancora.”

Infine Kumar ha anche dichiarato che AMD rimane concentrata anche sul rilascio delle GPU RDNA 2 anche sulle console di prossima generazione entro la fine del 2020, periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X già confermato più volte da Sony e Microsoft. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di AMD riguardo alla BIG Navi?