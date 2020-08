PS5: si pronostica che venderà il doppio di Xbox Series X

La società di ricerca DFC Intelligence – che si occupa di fornire rapporti di ricerche di mercato per l’industria globale dei giochi e dell’intrattenimento digitale – ha condiviso una previsione aggiornata sulle vendite di console di nuova generazione, concentrandosi in particolare sulla competizione tra la PS5 di Sony e l’Xbox Series X di Microsoft. Ebbene, secondo le previsioni fino al 2024, la prossima console di Sony dovrebbe vendere addirittura il doppio del competitor, superando in modo significativo le vendite di Xbox Series X.

Considerando il successo di PS4, che attualmente ha venduto 112 milioni di console nel mondo, non è difficile immaginare la plausibilità di questo risultato. Tuttavia, è necessario precisare che quando parliamo di console next-gen, più che di mera rivalità tra console, bisogna porre particolare attenzione alle differenti strategie che stanno perseguendo Sony e Microsoft. E in quest’ottica, se le prospettive vedono PS5 in vantaggio nei tempi iniziali, Microsoft potrebbe risultare vincente nel lungo termine.

Microsoft sta facendo del suo meglio con Xbox Series X, ciò nonostante, Sony è un duro avversario da superare, poiché è molto affermata al livello globale nella distribuzione di elettronica di consumo, mentre Microsoft è più forte nei paesi anglofoni. Xbox, infatti, non è riuscita ad affermarsi quanto la PlayStation di Sony in Giappone e si è rivelata più debole anche in gran parte dell’Europa, nonostante i progressi manifestati negli ultimi 20 anni.

Tuttavia, per Microsoft questa previsione non si converte necessariamente in una condanna. La chiave che apre la porta a nuove possibilità è il Game Pass, servizio vincente in quanto svincolato rispetto alle console Xbox, dando libertà di accesso anche agli utenti PC e al cloud gaming. Il panorama che possiamo ammirare, dunque, vede i giganti della tecnologia come Amazon, Apple, Google e Samsung ancora in gran parte ai margini del mercato dell’industria videoludica, con Nintendo che avanza brillantemente nel suo percorso, nonostante l’arrivo imminente delle prossime console. Non dimentichiamo, però, che di fondamentale importanza sulle speculazioni in merito alle vendite di PS5 e Xbox Series X, sarà importantissimo conoscere presto il prezzo al lancio – informazione che, insieme alla data ufficiale, ancora non è stata rivelata.