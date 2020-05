PS5 e Xbox Series X: il prezzo non sarà rivelato a breve, secondo Jeff Grubb

Nelle ultime ore, è tornato a parlare Jeff Grubb, il giornalista di VentureBeat che in questi giorni sta fornendo alcune informazioni relative a ciò che, secondo lui, accadrà prossimamente sullo scenario videoludico. Questa volta il giornalista ha parlato del prezzo riguardante PS5 e Xbox Series X, le due console next gen di casa Sony e Microsoft.

Ecco il pensiero di Jeff, espresso qualche minuto fa tramite un tweet: “Non mi aspetterei di conoscere il prezzo di PS5 e Xbox Series X fino ad agosto. Quando Intel, Nvidia e AMD lanciano i loro prodotti sul mercato aspettano sempre l’ultimo momento utile per annunciare un prezzo, perché questo è di fatto l’unico aspetto che possono ritoccare. È anche vero che le console hanno dalla loro il meccanismo legato ai preordini, dunque l’attesa non potrà essere eterna”.

I wouldn't expect console prices until August. When Intel, Nvidia, and AMD launch similar products, they wait until the last possible minute to set a price. It's the one thing they *can* still change. But, of course, consoles rely more on preorders, so can't wait forever. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 20, 2020

Secondo il giornalista, dunque, non scopriremo il prezzo delle future console da qui a poco, ma dovremo attendere qualche mese in più, probabilmente verso fine estate. Inoltre, Jeff evidenzia che l’informazione legata al prezzo non potrà rimanere nascosta oltre tale tempistica: a breve i grandi rivenditori dovranno necessariamente partire con i preordini che, come ovvio che sia, per essere predisposti devono prima avere un prezzo fissato e annunciato al pubblico.

In linea con il suo pensiero, il giornalista di VentureBeat questa mattina ha precisato che l’evento di presentazione di PS5 sarà rinviato di qualche giorno e non si terrà, quindi, durante la giornata che precedentemente lo stesso Jeff aveva definito come quella più consona per l’evento ufficiale di Sony. Inoltre, secondo quanto circola nelle ultime ore, i giochi che dovranno essere svelati tramite un apposito evento non saranno così tanti come ci si aspettava. In ogni caso, non ci resta che attendere per saperne di più sulle prossime mosse ufficiali di Sony e Microsoft.