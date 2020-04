PS5 e Xbox Series X: si parla del prezzo, ecco le parole dell’ex-Microsoft Ybarra

Anche in questi giorni densi di uscite di videogiochi, il pensiero di molti appassionati è rivolto alla nuova generazione di console: PS5 e Xbox Series X. Le due macchine da gioco saranno disponibili, a meno di ritardi, verso la fin dell’anno, ma ancora adesso non sappiamo moltissimo. Uno dei punti sui quali c’è ancora grande discussione è il prezzo, ovviamente un fattore importantissimo per molti giocatori.

Recentemente, tramite Twitter, è intervenuto sull’argomento anche Mike Ybarra, ex-Microsoft ora al servizio di Blizzard in qualità di vice presidente della divisione gaming. Un utente ha infatti espresso la propria opinione, o per meglio dire i propri dubbi, su PS5 e Xbox Series X, e più precisamente sulle decisioni e sul contesto che definiranno il prezzo delle due console. Il giocatore chiede se l’economia mondiale sia talmente instabile da rendere molto difficile la selezione del prezzo e, poi, afferma che a suo dire il prezzo sarà l’ultimo elemento svelato, e che tutto dipenderà dalla prima società a esporsi.

Rounding error for one, significant scenario for the other. — Mike Ybarra (@Qwik) April 21, 2020

Ybarra afferma invece che, a suo parere, il primo punto è improbabile: in altre parole, Sony e Microsoft hanno già un’idea del prezzo e questo non sarà condizionato in modo massiccio da nuovi fattori. Molto più rilevante, invece, il secondo punto: il prezzo sarà proprio l’ultimo elemento annunciato perché nessuna delle due società vuole rischiare di partire nettamente in svantaggio. Basta ricordare quanto avvenuto con PS4 e Xbox One: il prezzo del device Microsoft è stato indicato per primo e, sopratutto, era superiore di 100 euro rispetto alla concorrenza (a causa del Kinect).

Ovviamente Ybarra non può estrarre una bacchetta magica e indovinare un prezzo preciso, ma nei mesi, sopratutto dopo l’annuncio delle specifiche tecniche, si è parlato di una cifra tra i 400 e i 500 euro. Speriamo di scoprire al più presto nuove informazioni ufficiali a riguardo.