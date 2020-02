PS5 e Xbox Series X: un nuovo leak svela le specifiche tecniche dei dev kit

Nell’infinito carosello di rumor e leak, tornano al centro della scena PS5 e Xbox Series X, le console di prossima generazione di Sony Interactive Entertainment e Microsoft. Per ora, non abbiamo un’idea ufficiale di quali siano le specifiche delle due macchine da gioco e, ovviamente, non abbiamo ricevuto alcuna conferma sui loro dev kit. Un leak, però, afferma di conoscere le principali specifiche di questi ultimi.

Per iniziare, vediamo i dettagli del dev-kit di PS5:

GPU: 12,6 TFLOPS (RDNA 1.5)

CPU: AMD ZEN 2 da 3,6 GHz

Memoria: 18 GB di RAM GDDR6 + 4 GB DDR4

Archiviazione: SSD da 500 GB e con velocità di 5,5 GB/s

Banda passante: 576 GB/s

Dettagli aggiuntivi: Core dedicati al Ray Tracing e supporto all’Audio 3D

Vediamo invece ora i dettagli del dev kit di Xbox Series X:

GPU: 11,8 TFLOPS (RDNA 1.5)

CPU: AMD Zen 2 da 3,7 GHz

Memoria: 16 GB di RAM GDDR6 + 4 GB DDR4

Archiviazione: SSD da 1 TB e con velocità di 3,8 GB/s

Banda passante: 596 GB/s

Dettagli aggiuntivi: Core dedicati al Ray Tracing

Come possiamo vedere, la GPU di PS5 è leggermente superiore e lo stesso è per la RAM e la velocità dell’SSD. Xbox Series X, invece, è leggermente in vantaggio sulla CPU, sulla banda passante e, sopratutto, dispone di un SSD di dimensione doppia. Considerando che il digitale è ormai accettato e sfruttato dalla maggior parte del pubblico, maggiore spazio di archiviazione potrebbe essere un vero vantaggio.

PS5 può però contare sull’audio 3D e, secondo altri rumor recenti, un Ray Tracing di qualità superiore rispetto a Xbox Series X. Ovviamente questi sono solo rumor non ufficiali e, sopratutto, parlano della versione dev-kit che per quanti simile non è la versione commerciale che, a fine anno, troveremo sugli scaffali dei negozi. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni.