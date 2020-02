PS5 e Xbox Series X: l’SSD è l’elemento più importante per gli open world secondo Torn Banner

PS5 e Xbox Series X arriveranno a fine anno e molti sviluppatori sono ormai al lavoro su nuovi giochi o, almeno, hanno familiarità con le novità in arrivo. Quando si ha occasione di parlare con un team, quindi, è inevitabile chiedere qual è la sua visione della next-gen: è proprio quello che è accaduto recentemente a WCCFTech, che ha potuto porre qualche domande a Torn Banner Studios, sviluppatore di Chivalry 2.

Steve Piggot -President/Lead Gameplay Designer-, quando gli è stato chiesto in modo particolare degli SSD, ha risposto: “Non del tuto sicuro di cosa sia stato detto sulle console e so più di quanto detto al pubblico probabilmente quindi… diciamo che ne siamo molto interessati. Penso che sia un grande passo in avanti.”

Alle sue parole ha fatto seguito Alex Hayter, Brand Director. Ecco in traduzione il suo commento: “Stiamo parlando solo di Chivalry 2 su PC oggi, ovviamente, ma siamo sempre attenti a quello che succede nell’industria. Penso che sia eccitante vedere la direzione che ogni editore prenderà, sia che si tratti di Microsoft, di Sony, di Nintendo o di Google Stadia. Amiamo questa industria e le persone che giocano molti giochi, sarà bello vedere cosa verrà realizzato.”

Piggot ha infine aggiunto che: “[I miglioramenti concessi dal SSD] dipendono molto dal tipo di gioco. Ci sono alcuni titolo che non ne trarranno grande beneficio, ma se hai un titolo basato sullo streaming o sull’open world, allora farà veramente la differenza.”

Pare quindi che, come già suggerito da altri sviluppatori, l’SSD aiuterà molto nei giochi più ampi: si tratta di una conclusione più che logica, visto che parliamo di opere che devono costantemente caricare ambienti spaziosi e densi di poligoni. Speriamo di vedere in azione il prima possibile titoli per PS5 e Xbox Series X.