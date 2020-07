PS5 e Xbox Series X avranno la stessa architettura RDNA?

Nella giornata di ieri grazie a un leak si è tornati a discutere delle architetture che presenteranno le console next gen PS5 e Xbox Series X. Stando alle parole di un ingegnere Sony emerse in rete, entrambe le console di prossima generazione monteranno architetture RDNA molto simili. Il tutto ha fatto molto discutere utente e altri addetti ai lavori che hanno voluto dire la loro su tutta la questione che è finita sotto i riflettori.

Secondo quanto è emerso, sembra che PS5 non monterà un’architettura RDNA 2, ma sarà una via di mezzo che prenderà alcune caratteristiche dalle due architetture. Questa scelta da parte di Sony sarebbe stata attuata per via della natura personalizzata della GPU della PlayStation di prossima generazione. Passando a Xbox Series X, stando all’ingegnere anche la console Microsoft avrà deller soluzioni molto vicine a quelle adottate da PS5.

I shouldn’t have posted it. But I was under the impression it was common knowledge anyway, so why would it matter. To me and everybody in my circles it is: pa5 is rdna 1 with bits bolted on, same as XSX, only XSX is more further ahead?

