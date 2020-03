PS5 e Xbox Series X: Nintendo Switch sarà all’altezza? Virtuos risponde

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate alla next gen con PlayStation 5 e Xbox Series X, Nintendo continuerà a seguire la propria strada già intrapresa tre anni con il lancio di Nintendo Switch. Il successo della console ibrida della casa di Kyoto è sicuramente riconducibile a molteplici fattori, ma i sempre più frequenti porting dei tripla A multipiattaforma hanno contribuito notevolmente al successo della piattaforma. In questo periodo però una domanda sorge spontanea, Switch sarà all’altezza dei porting dei titoli PS5 e Series X?

A questa domanda hanno provato a rispondere alcuni dei dirigenti di Virtuos, l’azienda che si sta occupando del porting di The Outer Wolrds su Nintendo Switch. In una recente intervista con la redazione online di Maxi-Geek, Elijah Freeman, vice presidente di Virtuos Games ha dichiarato di essere entusiasta del lancio delle console di prossima generazione, perchè permetteranno agli sviluppatori di “pianificare le esperienze di gioco in modo coerente per tutte le piattaforme. Noi di Virtuos abbiamo i talenti e l’entusiasmo necessari per accettare questa sfida, siamo pronti a sviluppare nuovi porting su Nintendo Switch anche dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X”.

Bisogna dire che al momento attuale dobbiamo ancora vedere come le tecnologie esplicate da Microsoft prima, e Sony poi, verranno applicate nella pratica su entrambe le console di prossima generazione. Di sicuro, le parole cariche di entusiasmo pronunciate da Freeman fanno trasparire dell’ottimismo riguardo al futuro dei porting su Nintendo Switch. Non ci resta quindi che aspettare curiosi cosa ci riserverà il futuro in questo frangente.

C’è ancora molto da scoprire sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X, e sicuramente nell’arco dei prossimi mesi avremo altro da assorbire tramite i nuovi appuntamenti comunicativi di Microsoft e Sony. Per il momento Nintendo si gode l’ottimo lavoro che la compagnia sta continuando a fare con Switch, nell’attesa che un nuovo Direct possa svelarci le prossime uscite della console ibrida.