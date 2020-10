PS5 o Xbox, chi vince a fine 2020? Switch dominerà, per un analista

Manca sempre poco all’arrivo della prossima generazione di console, e molti videogiocatori non vedono l’ora di scoprire quanto sia potente e performante PS5 e Xbox Series X. Nonostante l’hype, un’altra console continua ad essere sempre in voga tra i videogiocatori. Stiamo parlando ovviamente di Nintendo Switch che, nonostante nell’ultimo periodo non abbiano mostrato nuovi titoli in uscita prossimamente, rimane essere una console che tiene duro con le sue grosse esclusive.

Per questo, nonostante le vacanze alle porte e l’uscita delle due nuove console, secondo un analista a sedersi sul trono del vincitore di console più venduta del 2020 sarà proprio Nintendo Switch. Mat Piscatella di NPD Group ha pubblicato le sue previsioni di vendita delle festività imminenti affermando che nonostante il lancio di nuovi sistemi, Switch sarà quello che inaspettatamente vincerà la medaglia d’oro. Ma perché questa previsione? Secondo Piscatella il problema principale di PS5 e Xbox Series X riguarderà proprio le scorte che termineranno in tempo record e che quindi le vendite aumenteranno solo il prossimo anno.

Oltre al fatto che la console made by Nintendo sia estremamente duttile e sul mercato da parecchio tempo, ha dalla sua parte anche un ricco catalogo di giochi incredibili, oltre a questo verranno rilasciati altri due giochi potenzialmente forti come Pikmin 3 e Hyrule Warriors: Age of Calamity. Insomma, si tratta pur sempre di previsioni, quindi nulla di certo. Ma se proviamo un attimo a pensare alla situazione attuale, Piscatella potrebbe avere davvero ragione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Chi pensate possa vincere questa sfida? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni riguardanti PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.