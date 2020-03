PS5: uno youtuber crea un concept della interfaccia

Ogni volta che si vede il logo di PS5 la gente comincia a drizzare le antenne sperando in un possibile annuncio imminente. Sony con molta probabilità sta pensando al modo di presentarla, inevitabilmente il tempo passa ed il giorno fatidico si avvicina. La nuova console dell’azienda giapponese dovrebbe uscire assieme alla sua rivale a fine di quest’anno salvo imprevisti causati dal Coronavirus. Molti appassionati stanno creando dei concept sulla forma e quant’altro. Uno in particolare ha voluto proporre una possibile interfaccia prendendo spunto da Netflix ed Amazon Prime Video.

Lo Youtuber “Twoj” ha pubblicato un video mostrando l’interfaccia di PS5 immaginata da lui. Ovviamente non si tratta di qualcosa di veritiero e probabilmente la versione finale decisa da Sony sarà completamente diversa ma è bello vedere gli appassionati mettere tanta inventiva mostrando quanto ci tengono alla nuova console dell’azienda giapponese. Qui di seguito potete gustarvi il video.

Come abbiamo potuto vedere lo stile è molto diverso da quello adottato fino ad ora da Sony, riprende in modo piuttosto marcato l’interfaccia di Netflix o di Amazon Prime Video. Per realizzarla l’utente ha utilizzato Adobe XD e After Effects. Da far rimanere a bocca aperta il lavoro di personalizzazione, con i giochi che mostrano informazioni del titolo, durata di quanto abbiamo giocato e percentuale dei trofei. Nota di merito anche per la velocità di avvio della demo di Final Fantasy 7 Remake grazie alla simulazione d’uso dell’SSD della console.

Piaciuto il video realizzato dallo youtuber? Pensate che Sony abbia pensato ad un interfaccia simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a PS5.