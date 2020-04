PSN non funziona: segnalati molti problemi

Pare proprio che il PSN non funzioni come dovrebbe. Parliamo ovviamente del PlayStation Network utilizzato quotidianamente dai giocatori PlayStation 4 (e PS Vita?) per giocare e condividere contenuti. Tramite le pagine di Reddit, molti appassionati stanno segnalando vari problemi all’interno di molteplici thread, come impossibilità alla connessione, all’accesso e persino limitazione nel lancio di alcuni giochi. I problemi non sembrano inoltre localizzati in una sola regione del mondo.

Tramite il sito ufficiale del PSN, possiamo infatti verificare che ci sono problemi sia sul territorio USA che in Italia. Il sito di Sony PlayStation indica infatti che “Potresti riscontrare delle difficoltà durante l’avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza.” L’ultimo aggiornamento risale alle 03.38 del mattino di oggi, lunedì 13 aprile 2020. Le piattaforme coinvolte, sempre secondo il sito, sono PlayStation 4 e PS Vita. Non pare invece che vi siano problemi per altri servizi di Sony, come il PS Store, PS Video, PS Music e l’accesso alla gestione dell’account.

Attualmente non è chiaro quale sia il problema specifico del PSN: è possibile che si tratti semplicemente di un sovraffollamento causato dall’enorme quantità di persone che cercano di giocare. Come ben sappiamo, l’attuale quarantena, reazione all’epidemia di coronavirus (covid-19), sta costringendo molti a utilizzare i videogiochi per svagarsi e per entrare in contatto con gli amici, rimanendo al sicuro dentro casa.

Per ora non abbiamo altre informazioni in merito, nel caso nel quale la situazione si modificasse (speriamo in positivo) vi aggiorneremo sempre tramite questa notizia. Diteci, voi avete riscontrato qualche problema con il PSN nelle ultime ore?