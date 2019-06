PSN non funziona: i servizi online di PS4 sono down

Il PSN non funziona su PS4: secondo quanto riportato da Sony stessa, tutti i servizi online stanno avendo dei problemi; ecco i dettagli.

Se in questi ultimi minuti state cercando di connettervi online con la vostra PS4 e state riscontrando dei problemi, non preoccupatevi: non è colpa della vostra console o della vostra rete. Da circa un’ora i servizi online del PSN di Sony PlayStation non funzionano correttamente e il problema è stato segnalato dalla stessa Sony attraverso il sito ufficiale.

Come potete vedere qui, infatti, i disservizi sono legati a ogni sezione dei servizi online Sony: la gestione dell’account, i giochi e i social network, PlayStation Video, il PlayStation Store e PlayStation Music sono tutti segnalati in rosso. L’aggiornamento di stato più recente è avvenuto alle 20.34 e il messaggio ufficiale riporta le seguenti parole “Potresti riscontrare delle difficoltà durante l’accesso o la creazione di un account su PlayStation Network. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza.”

Sappiamo per certo che non era prevista alcuna manutenzione per questa sera e, come il messaggio stesso conferma, qualcosa non va come dovrebbe e Sony sta indagando per risolvere. Abbiamo provato ad accedere al PlayStation Store da desktop e non abbiamo riscontrato problemi. Su console, invece, è impossibile fare l’ingresso al PSN: viene segnalato errore.

Probabilmente basterà un po’ di pazienza e potremo tornare alle nostre faccende online senza preoccupazioni. Diteci, voi avete riscontrato qualche problema con il PSN?