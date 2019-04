PSN suggerisce nomi molto buffi per il cambio ID

PlayStation Network suggerisce nomi buffi nel momento in cui vogliamo cambiare ID. Eccone qualche esempio, tra accoppiamenti improbabili e nomi senza senso.

La notizia relativa alla possibilità di cambio ID sul PlayStation Network è arrivata ieri, e di conseguenza molti utenti hanno potuto finalmente utilizzare un servizio che chiedevano a gran voce. Dopo anni infatti PlayStation ha definitivamente implementato questa funzione, ascoltando il desiderio della community che la richiedeva da diverso tempo.

Nonostante questo, la features è ancora incompleta e come vi abbiamo raccontato ieri porta con sé anche il rischio di perdita di dati relativa a determinati giochi.

In aggiunta, sembra che i server del PlayStation Network abbiano gusti piuttosto singolari quando è il momento di suggerire nickname per aiutare il giocatore a sceglierne uno diverso da quello attuale, o magari perché quello richiesto è già occupato.

Come potete vedere dalla galleria qui sotto, infatti, alcuni nomi sono veramente esilaranti. Non sappiamo se questo sia un errore di sistema o semplicemente dei consigli di cattivo gusto, tant’è che se giocando a qualche gioco multiplayer dovreste trovarvi di fronte a ID del genere, ora sapete il perché.

Prima di lasciarvi alle foto, vogliamo condividere la nostra top 3 di nomi buffi estrapolata proprio dalle foto qui di seguito. Senza ombra di dubbio, posto-candido845, merlo-acuto185 e sale545 corto vincono il premio come “miglior peggiore ID possibile”.

A questo punto, siamo curiosi di sapere qual è il vostro nuovo ID, oppure se avete anche voi notato suggerimenti sulla falsa riga di quelli da noi citati. Proveremo inoltre a capire se si tratta effettivamente di un problema, anche perché non pensiamo che nessun giocatore voglia utilizzare nomi di questo tipo e peraltro il sistema in questo modo non risulta di alcun aiuto in caso d’indecisione da parte dell’utente.

Ad ogni modo, già il poter cambiare nickname è una conquista per l’utenza PSN, soprattutto quella storica, che potrà finalmente sostituire l’ID scelto in fase di sottoscrizione.