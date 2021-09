PSP next-gen: questo render non ufficiale fa sognare

Qualcuno ha realizzato un bellissimo ed elegante render di una PSP proiettata verso la next-gen che sta facendo sognare i videogiocatori e gli appassionati di Sony. Le immagini sono state pubblicate sui social come fonte di rumor per un fantomatico ritorno della console portatile di PlayStation, ma meglio restare coi piedi per terra e apprezzare la creatività dell’artista anonimo che ha realizzato il concept.

PlayStation Portable è stata la console portatile di Sony dal 2004 fino alla dismissione della produzione nel 2014. Grazie all’ottima resa grafica della GPU fu un vero e proprio concorrente del Nintendo DS durante la settima generazione dei videogiochi, e permetteva anche di utilizzare funzioni che oggi sono incluse negli smartphone come l’ascolto della musica, la visione di video e immagini e la navigazione su internet tramite la connessione Wi-Fi. La PSP fu sostituita dalla PS Vita a cavallo tra il 2011 e il 2012, con funzioni e specifiche migliorate come lo schermo OLED che adesso farà parte del nuovo modello di Nintendo Switch.

È dalla PS Vita quindi che Sony non presenta sul mercato una console portatile, per questo da diverso tempo c’è sempre qualche fan creativo che cerca di smuovere un po’ le acque immaginando nuovi concept moderni per PSP e PS Vita. Sony ha più volte lasciato intendere che non è più interessata al mercato portatile, al momento stra-dominato da Nintendo, ma l’entrata in scena questa estate di Steam Deck potrebbe anche aprire nuove prospettive: siamo sicuri che per Sony non valga più la pena investire nelle console portatili?

Someone sent me images of an alleged new Sony PSP.

Definitely the best render that I’ve seen. So if these are indeed real, Sony’s just going to obliterate the portable gaming market, imo.

Thoughts?#PSP #PlayStationPortable #PS5Portable pic.twitter.com/MJlN8BfPLk

— Daniel (@ZONEofTECH) September 8, 2021