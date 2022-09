Nella serata di ieri abbiamo assistito a un nuovo State of Play ricco di annunci che ci hanno permesso di vedere quali sono i prossimi giochi che arriveranno su PS5, PS4 e sul nuovissimo PSVR 2. Sebbene il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony non sia ancora pronto per entrare in commercio, la compagnia nipponica sta spingendo parecchio mostrandoci dettagli e alcune delle prime esperienze videoludiche che verranno rilasciate non appena il nuovo hardware giungerà nelle case degli appassionati.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, ma non solo, stanno cominciando ad uscite una serie di prime testimonianze e hands-on sul PSVR 2. Il visore PlayStation per realtà virtuale di nuova generazione sarà presente all’imminente Tokyo Game Show 2022, e nei prossimi giorni sempre più contenuti legati a questo nuovo hardware arriveranno sul web. Nel frattempo, è stata Sony ad anticipare tutti con un post pieno di informazioni interessanti.

L’articolo pubblicato sul PlayStation Blog entra nel dettaglio per la prima volta su alcune esperienze già note. Tra queste si possono scoprire nuovi dettagli su giochi del calibro di: Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge e The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution. Quel che emerge da questo post è l’incredibile immersione che offre questo nuovo visore grazie a tutte le migliorie ergonomiche e alle vibrazioni integrate nei controller di nuova generazione.

Resident Evil Village running on PSVR2. Eurogamer calls the visuals "leagues ahead" of even the PC version.https://t.co/YuSDofUWnR #PSVR2 pic.twitter.com/hYUL6nhWe8 — Okami Games (@Okami13_) September 14, 2022

Oltre al post sul PlayStation Blog, iniziano ad emerge in rete anche le prime testimonianze dalla stampa specializzata, con la redazione di Eurogamer che ha potuto provare il visore con Resident Evil Village, sottolineando come la grafica è spanne sopra rispetto alla prima versione del PSVR uscito nel corso della generazione PlayStation 4. Al momento non sappiamo quando il nuovo PlayStation VR 2 verrà messo in commercio, ma tutti gli indizi lasciano presagire un lancio nel corso del 2023.