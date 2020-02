PSVR 2: un brevetto mostra dei controller simili a quelli di Valve Index

Qualche giorno fa è stato pubblicato un rapporto condiviso dalla redazione di Bloomberg che, tra le molte informazioni rilasciate, si concentrava sulla possibilità del rilascio di PSVR 2 qualche tempo dopo l’uscita di PlayStation 5. Nonostante sia già confermato che la nuova console Sony sarà completamente compatibile con il modello attuale di PlayStation VR, non è da escludere che una nuova versione del casco per realtà virtuale di Sony possa essere già in lavorazione, e l’indizio lo possiamo trovare all’interno di un brevetto.

Sony ha recentemente pubblicato il brevetto di un controller per un visore di realtà virtuale, e da quanto è possibile vedere sembra particolarmente diverso dai Move compatibili con l’attuale versione di PSVR. I controller raffigurati nel brevetto sono invece abbastanza simile a quelli proposti con Valve Index, e la cosa ha incuriosito molti utenti.

la differenza più evidente è il cambiamento nel design. Il controller presenta un grilletto, quattro pulsanti frontali e quello che sembra essere una levetta analogica al centro. Ma ovviamente, ci sono anche altri cambiamenti che potrebbero potenzialmente avere un impatto completamente diverso sul gameplay rispetto agli attuali Move. Il rilevamento per le dita è una caratteristica già in uso sui controller di Valve Index, e sembra che possa essere la più grossa novità per i controller che andranno a sostituire i PlayStation Move.

Come capita spesso con i brevetti, anche se il tutto raffigura un qualcosa su cui Sony potrebbe essere al lavoro, ciò non significa che questo prodotto vedrà la luce. Sembra quindi che ci toccherà aspettare un possibile annuncio del PSVR 2 per scoprire che tipo di controller verranno affiancati al nuovo visore. Cosa ne pensate di quest’ultimo brevetto di Sony?