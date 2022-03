Horizon Forbidden West, al suo rilascio a febbraio, ha ricevuto critiche piuttosto positive. Per questo motivo, Sony e Guerrilla Games hanno già annunciato un sequel. Sfortunatamente, non sono ancora disponibili molte notizie a proposito di Horizon Call of the Mountain. Tuttavia, Guerilla Games ha rivelato che si tratta di uno spin-off per PSVR 2 con un nuovo protagonista e ambientato molti anni dopo gli eventi di Forbidden West. Secondo alcune indiscrezioni, il titolo potrebbe essere inoltre disponibile soltanto in streaming.

Secondo il database della World Intellectual Property Organization, Sony Interactive Entertainment ha depositato i documenti per Horizon Call of the Mountain già all’inizio di gennaio. Tuttavia, Sony ha scelto di archiviare Call of the Mountain nella categoria che comprende i software di gioco non scaricabili. Si tratta di una sottocategoria che generalmente si applica a contenuti didattici non interattivi ma copre anche alcuni servizi di streaming video e programmi televisivi rendendo dunque plausibile l’arrivo su PSVR 2 in streaming.

Sony ha inoltre depositato il marchio sotto la Classe 9, che copre tutti i programmi per computer, oltre alla categoria appena citata, la Classe 41. È da considerare che Sony cataloga Horizon Call of the Mountain come “scaricabile” nella descrizione di Classe 9 della IP. Ciò, attualmente crea confusione in quanto altri giochi come Halo Infinite, registrati nelle stesse categorie, non presentano le diciture “online” “web based” e “non-downloadable” presenti per il titolo che Guerrilla sta sviluppando su PSVR 2.

Lo stato ancora embrionale dei lavori su Horizon Call of the Mountain ci impedisce di dare queste notizie per certe. Sappiamo ancora pochissimo sul nuovo gioco di Guerrilla e le informazioni certe sono attualmente lo sviluppo per PSVR 2, il nuovo protagonista e il nuovo periodo storico nel mondo di Horizon. Non è da escludere che queste indiscrezioni saranno confermate dalla stessa Sony ma, attualmente, ci limitiamo a riportarle in quanto tali.