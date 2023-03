È già passato un mese dal lancio di PSVR 2, e grazie ai primi dati che emergono in rete ci possiamo fare un’idea migliore di come si sta comportando il visore per realtà virtuale di nuova generazione Sony. A sottolineare i dati è la redazione di Bloomberg con un nuovo articolo, all’interno del quale sono stati riportati i dati forniti da IDC, ovvero la nota compagnia che si occupa di fare analisi di mercato.

Quel che emerge dai dati di vendita è un lancio di PSVR 2 non proprio soddisfacente. Le vendite del nuovo casco VR per PlayStation 5, infatti, sono state molto basse e decisamente al ribasso rispetto alle aspettative di Sony. Stando ai dati che sono stati pubblicati da IDC e Bloomberg, tra la data di lancio del visore alla fine di marzo, il nuovo modello di PSVR è riuscito a vendere “solamente” 270.000 unità circa.

L’obbiettivo dichiarato da Sony era quello di riuscire a vendere almeno 2 milioni di PSVR 2 nella sua finestra di lancio, ma a quanto pare le cose non stanno andando come si aspettava la compagnia nipponica. Ora, non è da escludere che, dopo questi primi risultati non proprio entusiasmanti, Sony potrebbe decidere di abbassare il prezzo del suo nuovo visore per spingere maggiormente le vendite.

Ma come mai PSVR 2 è stato accolto così tiepidamente dai giocatori? Forse la risposta sta proprio nel prezzo di lancio, ma anche la line up di giochi disponibili, non del tutto convincente per molti giocatori, ha avuto un impatto sulle vendite poco convincenti del visore di ultima generazione. Da sottolineare, infine, anche la mancata retrocompatibilità coi giochi del primo PSVR, che porta a dover riacquistare alcuni dei giochi già usciti in passato per il nuovo visore.

