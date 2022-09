Con l’arrivo di PSVR2 sempre più vicino, molti giocatori si chiedono se potranno o meno sfruttare i titoli sviluppati sul primo visore di casa Sony anche in questa nuova versione. Hideaki Nishino, dirigente dell’azienda nipponica, ha da poco confermato che purtroppo, il nuovo VR non avrà la retrocompatibilità. L’annuncio è arrivato durante un’intervista rilasciata al PlayStation Podcast.

Le ragioni di questa mancata compatibilità sono da imputare all’enorme differenza tra gli hardware. Secondo Nishino, infatti, il nuovo PSVR2 sfrutta delle tecnologie avanzate che rendono impossibile il porting dei vecchi titoli. La spiegazione del dirigente di Sony entra più nel dettaglio della questione e, se vista nell’ottica dell’azienda, può risultare condivisibile. In particolare, elementi come i trigger adattivi, feedback tattile e, soprattutto, il nuovo sistema di tracking, rendono impossibile l’utilizzo dei giochi per PSVR.

Quest’ultimo, infatti, è stato sviluppato secondo alcuni criteri che ne hanno favorito il prezzo per il pubblico ma hanno compromesso le prestazioni rispetto ai concorrenti. Infatti, il primo PSVR sfrutta sistemi come i punti di luce presi da PlayStation Camera e dai controller di PlayStation Move. Questi sono disponibili dai tempi della PS3 ed evidentemente non sono all’altezza di competere con i diretti concorrenti come Oculus Rift o HTC Vive. Di conseguenza, Nishino afferma che PSVR2 si concentra prevalentemente sulla resa di un’esperienza realmente di nuova generazione che porterà PSVR2 a competere con Meta Quest 2 e altri VR in uscita durante i prossimi mesi.

A questo, va aggiunto che PSVR2 prende come punto di riferimento i giochi sviluppati per l’hardware PlayStation 5. Per questo motivo, sembra comprensibile che la retrocompatibilità non sia una scelta in linea con i desideri degli sviluppatori che sono già rimasti colpiti dalla qualità del dispositivo. Mancano ancora alcuni mesi prima del rilascio del nuovo VR di Sony a inizio 2023. Su Tom’s Harware troverete tutti gli aggiornamenti futuri sul mondo dei videogiochi.