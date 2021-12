Psychonauts 2: Double Fine saluta la serie

Desiderato, atteso, poetico e anche premiato. Sono questi i termini che è possibile usare nel momento in cui ci riferiamo a Psychonauts 2, secondo capitolo della serie creata da Tim Schafer. Che sarà però anche l’ultimo, visto che Double Fine Productions (da qualche anno entrata a far parte della scuderia degli studi first party di Xbox), non ha intenzione di portare avanti l’IP.

A spiegare la nuova strategia del team di sviluppo è stato Tim Schafer in persona, tramite un aggiornamento riservato ai backer di Psychonauts 2. Il gioco non verrà abbandonato a se stesso, anzi, ci saranno ancora miglioramenti e aggiornamenti, ma lo studio non lavora di più alla serie. “Al momento ci stiamo dividendo in team più piccoli e abbiamo cominciato a lavorare su differenti progetti che pensiamo possano piacervi”, si legge nel messaggio lanciato nel corso degli ultimi giorni.

Purtroppo, almeno allo stato attuale, non ci è dato sapere quali saranno i prossimi progetti su cui Double Fine si metterà al lavoro. Ovviamente la serie di Psychonauts ha rappresentato tantissimo per migliaia e migliaia di giocatori e dopo uno straordinario secondo capitolo, in grado come detto poco sopra di essere votato anche per alcuni award che premiano il miglior gioco dell’anno è anche più che comprensibile la voglia di Tim Schafer e soci di muoversi in nuove direzioni ed essere liberi di esplorare nuovi temi e magari anche nuovi generi.

Essendo oramai Double Fine Productions nella scuderia di first party di Xbox, il prossimo gioco degli autori di Psychonauts 2 sarà con molta probabilità un’esclusiva Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Ovviamente ci sarà ancora da attendere per scoprirlo con certezza e non è detto che il prossimo anno arrivino già diversi annunci. Conoscendo le dimensioni della software house, infatti, l’attesa potrebbe essere più lunga del previsto.