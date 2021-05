Psychonauts 2 parla della malattia mentale in modo unico

La serie di Psychonauts ha sempre affrontato tematiche riguardanti la malattia mentale, molto ardue da cogliere nel modo corretto e che solo pochi titoli finora hanno saputo dimostrare di poterla raccontare. Con Psychonauts 2 Double Fine ha scelto di consultare un vero esperto di sanità mentale per riuscire ad affrontare questo tema nel modo migliore e più rispettoso possibile: si tratta del Dr. Raffael Boccamazzo, direttore di Take This, una fondazione non-profit che vuole promuovere una corretta rappresentazione della malattia mentale nella gaming industry.

Ai microfoni di Game Informer Boccamazzo ha affermato che nella gaming industry “le persone con gravi problemi di salute mentale hanno maggiori probabilità di essere vittime rispetto ai carnefici. Ci sono, ovviamente, eccezioni a ogni regola. Ma statisticamente parlando, è così. E quindi l’idea che qualcuno con problemi di salute mentale sia sempre violento, è una cosa comune in molti giochi horror, film, libri, che non è necessariamente rappresentativo della realtà “.

Boccamazzo rivela di aver lavorato a Psychonauts 2 per due o tre mesi, senza però avere un ruolo prevalente nella scrittura del gioco. Tuttavia, afferma di esser stato comunque coinvolto direttamente nel controllo dei materiali, al fine di accertarsi che tutto stava procedendo correttamente. Secondo lui, con Psychonauts 2 Double Fine sta facendo un lavoro molto migliore di tanti altri nel trattare la tematica della malattia mentale, dimostrandosi aperta a ogni feedback dell’esperto e pronta a fare cambiamenti dove possibile.

Psychonauts (2005)

Double Fine sta cercando quindi di creare un gioco che affronta tematiche molto difficile con l’obiettivo di raggiungere un risultato quanto più unico possibile. L’intervento del Dr. Boccamazzo è davvero molto interessante e ci incuriosisce ancor di più riguardo Psychonauts 2 che, ricordiamo, sarà rilasciato nel corso del 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e al lancio su Xbox Game Pass.