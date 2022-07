Con l’arrivo della nuova patch, prevista per domani mercoledì 13 luglio 2022, PUBG si prepara finalmente ad adottare un sistema di crafting per le skin. Una feature decisamente molto importante, che si unisce a tutte le novità del nuovo update, inclusa la mappa Deston, di cui vi avevamo fornito un’anteprima a questo indirizzo.

Il crafting delle skin di PUBG sarà effettuato solamente in un menu del gioco, chiamato Workshop. Per poter creare il proprio vestiario, i giocatori dovranno aprire delle casse che contengono svariati materiali per la costruzione di elementi personalizzati, acquistando o sbloccando delle chiavi. Il nuovo patch report ha spiegato che questo sistema permetterà ai giocatori di costruire oppure ottenere o creare skin che non sono più disponibili per l’acquisto in game. La patch 18.2, però introdurrà anche nuovi cosmetici, che verranno aggiunti al gioco per tutta la durata della Stagione 18. Il sistema di creazione è ancora un po’ grezzo, ma comunque sia si tratta sempre di un primo inizio abbastanza promettente.

Oltre ad aver svelato il sistema di crafting, il nuovo patch report del Battle Royale ci ha permesso di dare uno sguardo proprio alla nuova mappa, Deston, in maniera più approfondita rispetto all’annuncio. Il nuovo terreno di gioco è stato progetto per essere esplorato in verticale, con il paracude che incoraggia i giochi a darsi battaglia. Gli edifici presenti, inoltre, sono i più alti mai inseriti nel titolo. Un sistema di gioco che sicuramente premierà solamente i giocatori in possesso di armi a lungo raggio rispetto alle mitragliette.

We know you're excited for #Deston so we're dropping the 18.2 Patch Report a bit early! Check it our for a breakdown of Deston and everything else new coming to the #Battlegrounds!#PUBG pic.twitter.com/jyXSrdlkPG — PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) July 12, 2022

Come accennato in apertura, la versione 18.2 di PUBG verrà lanciata nella giornata di domani. L’orario di sblocco per la nuova patch è fissato per le ore 10:30 italiane su PC. La patch arriverà anche su console giovedì 21 luglio 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.