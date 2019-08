PUBG: svelata la data di lancio su console dell’aggiornamento Erangel e della Stagione 4

Buone notizie per tutti i numerosi giocatori di PlayerUnknown’s Battleground: è stata infatti finalmente annunciata la data di lancio, almeno su console, dei due prossimi update, ossia la Stagione 4 e l’aggiornamento Eragel. Due contenuti decisamente attesissimi da tutti i fan di PUBG.

In concomitanza con la data di lancio, che è fissata per il prossimo 27 agosto, è stato svelato inoltre un ricco trailer che mostra alcune delle modifiche portate da questi aggiornamenti. Potete gustarvelo tranquillamente nel tweet qui sotto.

There's rough weather rolling into Erangel, and you'll have to keep your wits about you to compensate for the high winds, the crack of thunderstorms and of course the low visibility of fog. Drop in prepared. pic.twitter.com/ZKlIH9l6HZ

— PUBG (@PUBG) August 23, 2019