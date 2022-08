Dopo un periodo relativo fermo, dove la sua popolarità sembrava essere stabilizzata, PUBG sembra essere tornato sulla cresta dell’onda. Come? Grazie al passaggio al modello free-to-play, che ha spinto sempre più persone a provare il gioco, proprio grazie alla possibilità di installarlo senza dover spendere.

La strategia di Krafton è stata decisamente mirata proprio a questo e i numeri hanno dato ragione al team coreano. Grazie a questo passaggio, PUBG ha potuto contare su un guadagno di ben 80.000 giocatori giornalieri, un numero decisamente importante, che porterà inevitabilmente anche a una maggiore monetizzazione sul gioco, che in parte è già avvenuta. Ora infatti Krafton può contare su più del 20% di guadagni rispetto allo scorso trimestre, segnale che sì, il passaggio ha funzionato.

Non è una novità: tantissimi giochi sfruttano questo particolare modello di distribuzione. Nel corso degli anni, sempre più giochi a servizio sono diventati free-to-play. Il primo è stato Rocket League, gioco di casa Psyonix, che è passato nelle mani di Epic Games. La stessa sorte è toccata anche a Fall Guys: con l’acquisizione di Mediatonic, il gioco si è trasferito a tempo indeterminato sullo store del publisher e sviluppatore di Fortnite, aumentando le microtransazioni e guadagnandone in popolarità (e di conseguenza anche in revenue). Un processo normalissimo, che spingerà sempre più produttori a proseguire per questa strada.

Chiaramente, al di là dei Battle Royale, sono davvero pochi i giochi che possono permettersi questo genere di strategia, che ha comunque dei costi. Non è un caso dunque che la maggior parte dei titoli che affrontano questo passaggio siano prodotti da colossi dell’intrattenimento come Activision e appunto Epic Games, oltre che Krafton. Sicuramente tutto va però a vantaggio dei giocatori, che saranno libero di scegliere il loro prossimo gioco senza dover necessariamente spendere cifre assurde. Restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.