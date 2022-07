Negli ultimi tempi ci sono state molte notizie e voci sul franchise di Assassin’s Creed di Ubisoft, che includono una potenziale nuova ambientazione nell’Impero azteco, una parte di Assassin’s Creed Infinity ambientata in Giappone e altro ancora. Prima di quel momento, tuttavia, i fan del franchise e dei titoli battle royale potrebbero vedere interessanti novità. Mentre Ezio ed Eivor sono già arrivati ​​nel popolarissimo Fortnite, sembra che PUBG: Battlegrounds e New State Mobile di Krafton saranno i prossimi. Entrambi i giochi riceveranno infatti alcuni eventi crossover nel corso di questa estate.

Il crossover PUBG: Battlegrounds x Assassin’s Creed si svolgerà tra il 17 agosto e il 22 settembre. Durante questo periodo, i giocatori di PUBG potranno guadagnare ricompense estetiche a tema, che Krafton riassume in due set di costumi, due set di skin per zaino, una skin per paracadute, un’emote, un ciondolo pistola e due set di oggetti spray. I fan probabilmente scopriranno maggiori dettagli a ridosso dell’evento. Sembra infatti che le Abstergo Industries stiano invadendo la mappa Haven del battle royale. La mappa sarà infatti riempita di oggetti iconici della serie tra i quali un Animus e una postazione per il celebre salto della fede.

L’evento Assassin’s Creed di New State Mobile, invece, si svolgerà quasi contemporaneamente, a partire dal 18 agosto e fino al 21 settembre. Durante questo periodo, i giocatori potranno ottenere oltre 30 costumi esclusivi dedicati al titolo di Ubisoft, skin per armi, casse e altro ancora. Inoltre, i giocatori riceveranno premi di accesso giornalieri e avranno la possibilità di sbloccarne altri completando le missioni della storia. Queste andranno ad approfondire il motivo per cui Templari e Assassini sono su Erangel e Troi.

Assassin's Creed Ezio Collection

Per i fan di PUBG e New State Mobile, questo evento potrebbe offrire ai giocatori una giusta dose di Assassin’s Creed, almeno fino a quando Ubisoft non mostrerà di più all’evento di settembre. Le speranze dei fan sono quelle di vedere un annuncio ufficiale per Rift, possibile nuovo capitolo della serie.