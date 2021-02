PUBG New State: annunciato il nuovo battle royale per mobile

PUBG New State sarà un nuovo titolo mobile del battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, uscito originariamente su PC nel 2017, e su console e mobile circa un anno dopo. A differenza di PUBG Mobile, porting su iOS e Android, New State avrà un’ambientazione totalmente differente rispetto alla versione maggiore. Annunciato da PUBG Corp. poche ore fa, il titolo sarà ambientato nel 2051. Analizziamo nel dettaglio quanto rivelato!

New State avrà una nuova mappa, denominata ‘Troi’, ricca di armi e veicoli futuristici come droni e scudi posizionabili. Per farvi un esempio, da quanto visto dalle prime immagini, sarà una sorta di futuro simile a quello visto negli ultimi capitoli di Call of Duty Black Ops. Ovviamente, l’introduzione di elementi tecnologici avanzati, avrà un’influenza anche sul gameplay. Dal punto di vista narrativo, invece, il gioco andrà ad arricchire la lore della saga, anche se per saperne di più dovremo attendere l’uscita del titolo.

Il team di sviluppo ha inoltre intenzione di implementare la modifica della componentistica delle armi all’interno di una partita, per consentire agli utenti una diversificazione delle stesse. Molto simile a quanto visto in Apex Legends dove, all’interno della partita, è possibile trovare ed equipaggiare ottiche, bocche e calci per le varie tipologie di armi.

La casa produttrice ha in serbo qualcosa di grandioso per PUBG New State. Infatti, a differenza di PUBG Mobile sviluppato da Tencent, il nuovo gioco è stato affidato a PUBG Studio, team di sviluppo dell’originale PlayerUnknown’s Battlegrounds per PC e console. Anche se sarà un titolo mobile, la software house ha intenzione di realizzare un buon comparto grafico, pronto a superare i limiti dei giochi mobile. New State, al momento, non ha una data di lancio specifica, ma sarà disponibile in alpha nel 2021 per Android e iOS. Restate sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti!