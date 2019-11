PUBG: rimosse le loot box a pagamento dalle ricompense

Il nuovo aggiornamento di PlayerUnknown’s Battlegrounds sta rimuovendo dal gioco uno degli aspetti più controversi del suo sistema di microtransizioni, le loot box. Lo shooter Battle Royale non ricompenserà più i videogiocatori tramite delle loot box a pagamento. Prima d’ora, il sistema delle chiavi e delle casse di PUBG consentivano ai giocatori di acquistare delle casse casuali con la valuta di gioco. Per ottenere la valuta veniva richiesto al giocatore l’acquisto di una chiave dal Marketplace di Steam, pagandola valuta reale. Tale processo verrà ora gradualmente eliminato e tutte le casse acquistate con la valuta di gioco potranno essere aperte liberamente.

Molti appassionati del Battle Royale si sono lamentati aspramente del vecchio sistema e saranno felici di vederne la rimozione. Nel post pubblicato sul blog di PUBG che annuncia la modifica, il team di sviluppo del gioco ha dichiarato che le casse già in possesso ai giocatori possono ancora essere aperte se i giocatori acquistano la chiave, che è ancora disponibile per l’acquisto.

Questo aggiornamento di PUBG include anche modifiche al bilanciamento del funzionamento delle ricompense all’interno delle loot box. Il post afferma che “È stata aumentata anche la probabilità di ottenere gli oggetti di livello superiore, ma rimarranno comunque difficili da ottenere per non influire sul valore di mercato delle pelli o delle casse”. Sembra che il team sia intenzionato a proporre un’esperienza migliore per i propri fan, senza allontanarsi troppo dall’attuale equilibrio nel gioco e dal suo sistema di ricompense.

Nonostante la popolarità di Fortnite e il cambio della mappa per la sua seconda stagione dei Apex Legends, PUBG ha ancora una nutrita schiera di appassionati che è rimasta fedele al Battle Royale di Bluehole Sudio. Cosa pensate di queste modifiche nel loot box di PlayerUnknown’s Battlegrounds? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.