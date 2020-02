PUBG: in arrivo la modalità Team Deathmatch

Dopo aver goduto di una lunga vita basata sul genere del battle royale, PUBG sta per proporre alla propria community una modalità di gioco che la riporterà agli albori del multiplayer online. L’aggiunta del Team Deathmatch all’interno del titolo di Bluehole non toglierà le attenzioni del team di sviluppo da ciò che hanno costruito nel corso degli anni, bensì sarà una delle prime aggiunte sperimentali che permetterà allo studio di provare a fare cose nuove con PlayerUnknown’s Battlegrounds.

La modalità Team Deathmatch proporrà una visione molto classica nella forma e nel gameplay, con dei match da 8v8 all’interno di sette mappe prese direttamente dagli ambienti già esistenti. Sarà possibile giocare a questa modalità solamente con prospettiva in prima persona, e ovviamente saranno disponibili zone di respawn e niente fuoco amico. Le partite dureranno dieci minuti e la squadra che raggiungerà per prima le 50 uccisioni si porterà a casa la vittoria.

Questa nuova aggiunta all’esperienza PUBG verrà inserita nel ramo denominato Arcade, dove al suo interno Bluehole ha promesso di proporre e di portare avanti diverse idee più sperimentali, proprio come l’aggiunta della modalità Team Deathmatch. Sia questa nuova modalità che le altre che verranno aggiunte in futuro, otterranno nuove mappe e costanti aggiornamenti nel tempo.

Il Team Deathmatch all’interno di PUBG è già disponibile dui server di test, mentre verrà reso pubblico a tutti i giocatori durante la prossima settimana. Per quanto riguarda le versioni del gioco su console, questa nuova modalità verrà aggiunta in un periodo non ancora meglio specificato. Cosa ve ne pare di questa nuova modalità per PUBG? Vi ha incuriosito a tal punto da volerla provare?