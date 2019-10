PUGB Lite: arriva in Europa la versione free-to-play

PUGB Corp ha finalmente pubblicato PUGB Lite in Europa, una versione che richiede requisiti PC minori rispetto a PlayerUnknown's Battlegrounds.

La PUGB Corp ha finalmente annunciato la disponibilità in Europa di PUGB Lite, che consiste in una versione free-to-play di PlayerUnknown’s Battlegrounds con dei requisiti per PC drasticamente ridotti, in modo tale da rendere l’esperienza fruibile dal maggior numero di utenti possibile e allargare così il bacino d’utenza. Ricordiamo infatti che, a differenza di altri titoli battle royale concorrenti quali Fortnite, Apex Legends e DayZ, PlayerUnknown’s Battleground presenta dei requisiti piuttosto alti, e la versione Lite supplisce proprio a questa mancanza.

PUGB Lite implementa nella fattispecie tutte le modalità principali già viste precedentemente in PlayerUnknown’s Battlegrounds, aggiungendo inoltre una modalità 4 vs 4 ambientata all’interno di un magazzino deserto con limite di vittoria prefissato a 40 morti.

Oltre a questo, è stato introdotto un nuovo season pass, il Lite Pass per la stagione 2 del gioco, che comprende al suo interno missioni gratuite e oggetti sbloccabili. Il Lite Pass Premium Stagione 2 invece costerà 400 L-Coin. La versione Lite di PUGB è stata originariamente lanciata come beta a gennaio di quest’anno, per poi diffondersi nei diversi territori di mercato. Vi riportiamo di seguito i requisiti minimi e consigliati, che consentono di far girare il titolo anche su PC datati di 7 o 8 anni fa, con processore Core i3 dual-core.

Minimi

GPU: Intel HD Graphics 4000

CPU: Intel Core i3 2.4 GHz

RAM: 4 GB

HDD: 4 GB

OS: Win 7/8/10 64-bit

GPU: GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

CPU: Intel Core i5 2.8 GHz

RAM: 8 GB

HDD: 4 GB

OS: Win 7/8/10 64-bit