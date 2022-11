Pulp Fiction è uno dei cult più amati nella storia del cinema mondiale. Il capolavoro di Quentin Tarantino che, nella sua filmografia, vede come ultima opera C’era una volta… a Hollywood, ha, infatti, ricevuto una sfilza di parodie che si possono ritrovare in praticamente ogni tipologia di media. Dall’animazione a citazioni in altri film e canzoni, l’opera con protagonisti John Travolta e Samuel L. Jackson non era ancora arrivata su una console. Fino ad ora.

Infatti, qualcuno ha deciso di ricreare Pulp Fiction addirittura su una PlayStation 1. A diffondere il video su Reddit è stato l’utente westonfahey79 che ha pubblicato un estratto di gameplay diventato in breve tempo virale. La clip mostra una delle scene più iconiche del film di Tarantino con Vincent Vega e Jules Winnfield che arrivano a casa di Marvin per recuperare la preziosa valigetta di Marcellus Wallace.

Il video inizia con la celeberrima inquadratura dal baule dell’auto, mentre Vincent e Jules recuperano le loro pistole per la missione. Anche in questo caso, i due protagonisti non avranno a disposizione dei fucili e dovranno affrontare Marv e i suoi amici con poca attrezzatura. La parte di gameplay ci porta ad attraversare la strada e raggiungere l’ingresso dell’appartamento di Marvin, prima di interrompersi.

Tuttavia, esiste anche una versione estesa di questo gameplay, dalla durata di circa tre minuti, disponibile su YouTube. In questo caso, possiamo goderci anche la scena successiva con il biblico monologo di Jules che recita Ezechiele 25:17 prima di far “calare la sua vendetta” sulla stanza e fuggire con Marvin e Vincent. Purtroppo, a livello tecnico, il gameplay mostra delle problematiche abbastanza evidenti ma è sicuramente un bellissimo esempio di transmedialità con protagonista Pulp Fiction (che potete trovare in blu-ray su Amazon). Nel tentativo di fuga, infatti, Marvin rimane incastrato nella porta d’ingresso e non è possibile farlo uscire se non con modi estremi che provocano il fallimento della missione.