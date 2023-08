È finalmente arrivato il momento dell’annuncio di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa, id Software e Bethesda, infatti, hanno rilasciato ufficialmente l’edizione rimasterizzata di Quake II, iconico sparatutto in prima persona del 1997, in una versione migliorata e ricca di contenuti aggiuntivi.

La novità più evidente, ovviamente, è l’aggiornamento grafico che rende Quake 2 un’esperienza visiva sorprendente. La risoluzione fino a 4K, i modelli 3D migliorati, le animazioni rese più fluide e l’effetto del sangue migliorato, donano nuova vita a questo caposaldo degli FPS. Il sistema di illuminazione è stato completamente rivisto e ora regala un’atmosfera ancor più coinvolgente, mentre l’aggiunta di effetti come l’antialiasing, e la profondità di campo, contribuiscono a creare un’esperienza visiva di altissimo livello e che riesce a stagliarsi ben oltre il lavoro fatto con il precedente Quake Enhanced.

Le novità, però, non si fermano qui. Gli sviluppatori, infatti, hanno incluso nel pacchetto base le espansioni “The Reckoning” e “Ground Zero”, anch’esse sottoposte allo stesso processo di rimasterizzazione effettuato per Quake II Enhanced. La sorpresa più grande, però, è rappresentata da “Call of the Machine”, un’inedita espansione capace di offrire delle nuove ragioni per tornare su Quake II anche a chi ha smembrato il titolo nel corso degli anni.

Inoltre, Bethesda e id Software, hanno riservato un regalo speciale a chiunque deciderà di comprare Quake II Enhanced. Quake II 64, la versione del gioco originariamente disponibile solo per Nintendo 64, sarà disponibile gratuitamente a chiunque acquisterà il gioco.

Come ciliegina sulla torta, gli svilupatori hanno confermato la presenza della modalità multiplayer online, fino a un massimo di quattro giocatori, e la presenza del crossplay, il quale permetterà di giocare con chiunque si voglia senza limitazioni date dalla piattafroma sulla quale si possiederà Quake II Enhanced.

Infine, se ve lo staavate domandando, la colonna sonora è sempre quella dei Sonic Mayhem e siamo sicuri che non serva aggiungere altro in merito.

Quake II Enhanced è disponibile da ora per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PS5, al prezzo irrisorio di 9,99€ e, come da consuetudine per le produzioni targate Bethesda, è già possibile giocarci sul Game Pass, a patto di essere abbonati al servizio di Microsoft.