Quake II RTX sarà distribuito gratuitamente fra pochi giorni

Quake II RTX sarà reso disponibile gratuitamente fra pochi giorni su Steam e sul sito ufficiale di Nvidia: ecco tutti i dettagli in merito.

Il Computex 2019 di Taipei sta avendo luogo in queste ore: l’evento si è aperto con una conferenza a tema AMD, durante la quale è stata annunciata la GPU Radeon RX 5000, ma nello stesso momento anche Nvidia stava presentando le proprie ultime novità. A salire sul palco è stato il vice presidente senior Jeff Fisher, il quale ha annunciato che Quake II RTX, ovvero una versione potenziata e con ray-tracing del gioco originale, sarà distribuita gratuitamente a partire dal 6 giugno.

Il gioco gratuito includerà un totale di tre livelli giocabili. I possessori dell’originale otterranno invece il gioco completo, con tanto di accesso al multyplayer. Quake II RTX sarà scaricabile sia tramite Steam che direttamente dal sito di Nvidia. Il gioco è rilasciato in partnership con Bethesda.

Come vi abbiamo riportato nel nostro articolo dedicato: “In Quake II RTX ci sono diverse novità: illuminazione in tempo reale e controllabile, con luce solare accurata e illuminazione indiretta; rifrazione su acqua e vetro; superfici emissive, riflessive e trasparenti; maggiori dettagli superficiali per le texture; effetti particellari e laser per le armi; ambienti basati su mappe procedurali con montagne, cielo e nuvole, aggiornati con l’avanzare delle ore del giorno; una pistola lanciarazzi per illuminare angoli bui in cui si nascondono i nemici; un denoiser migliorato; supporto SLI; le armi, i modelli e le trame ad alti dettagli di Quake 2 XP; effetti opzionali Nvidia Flow per fumo, particelle e molto altro.”

Diteci, cosa ne pensate di Quake II RTX? Vi interessa, oppure preferite opere più moderne e non solo rimodernate?