Quake Remastered è realtà, ed è già disponibile ovunque

Un piccolo hint ci era arrivato già questa mattina, ma ormai non ci sono più dubbi e finalemente possiamo dire che Quake è finalmente tornato, pronto a “spaventarci” ancora una volta con la sua atmosfera! Durante l’evento di apertura del Quakecon che si sta svolgendo, abbiamo infatti potuto dare un’occhio a quello che saranno i prossimi passi di Bethesda. Quake rappresenta un brand importantissimo per la software house ed è per questo che è stato riportato in auge grazie a questa Remastered.

La collection includerà ovviamente il titolo rimasterizzato insieme a tutte le espansioni che hanno accompagnato milioni di giocatori nelle profondità, fino al ritrovamente della “macchina”. Quake Remastered è disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S ed inoltre ovviamente sarà possibile giocarlo anche tramite il Game Pass. La remastered include il supporto a schermi widescreen e fino al 4K, un nuovo sistema di illuminazione e soprattutto un sistema di anti-aliasing completamente rifatto da 0.

In Quake sono inclusi i pacchetti di espansione originali “Scourge of Armagon” e “Dissolution of Eternity” e le due espansioni sviluppate dal pluripremiato team di MachineGames, “Dimension of the Past” e il nuovo “Dimension of the Machine”. Sarà inoltre possibile avere accesso alle modalità multigiocatore sia offline che online. Modalità che hanno reso celebre il brand soprattutto durante i lan party di fine anni 90.

Quake is now being listed on the Microsoft Storehttps://t.co/WMCh5zwHqD – up to 4K

– widescreen resolution support

– enhanced models

– new lighting

– anti-aliasing, DOF

– original soundtrack

– includes the original expansions and a new one by Machinegames

– local and online MP pic.twitter.com/tH6H6GGnoh — Nibel (@Nibellion) August 19, 2021

Ancora una volta vi ricordiamo che potete giocare al titolo fin da subito, perchè Quake è già disponibile al download. Se avete il game pass ultimate potrete inoltre usufruire di XCloud per poter giocare in completa tranquillità su qualunque dispositivo via cloud. Fateci sapere inoltre cosa ne pensate di questa rinascita di uno dei classici degli anni 90. Potrebbe essere inoltre il banco di prova per capire se sviluppare un nuovo capitolo? Ovviamente lo scopriremo solo più in la nel tempo!