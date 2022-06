Era consuetudine, in passato, realizzare porting di un gioco di successo. Tantissimi titoli sono arrivati praticamente su tutte le piattaforme e lo stesso destino era toccato anche a Quake. Lo shooter di id Software, dopo uno splendido debutto su PC, venne portato su successo anche su altre console, tranne una: il Game Boy Advance. In realtà il team di sviluppo aveva lavorato a una conversione del gioco per la console Nintendo, ma venne cancellata. Oggi, a distanza di anni, abbiamo messo le mani su quello che è probabilmente il video di gameplay più completo di quella versione.

A svelare il gameplay vero e proprio del gioco ci ha pensato Forest of Illusion: lo staff dietro il sito è stato contattato da Randy Linden, che in passato si occupò di diversi porting per le console Nintendo, tra cui quello di DOOM per SNES. Linden lavorò anche alla conversione di Quake per Game Boy Advance, con risultati decisamente soddisfacenti.

Se è vero che il gioco non ha mai visto la luce, è anche vero però che il materiale prodotto da Linden è decisamente di un ottimo livello qualitativo, almeno considerando le potenzialità hardware della console di casa Nintendo. Quake su Game Boy Advance era un prodotto diverso, ma comunque assolutamente godibile, almeno da quanto traspare dal questo nuovo video di gameplay. Già in passato abbiamo visto dei leak, ma qui ci troviamo davanti al video più completo e che può darci un’idea di come procedettero i lavori all’epoca.

Il prototipo di Quake per Game Boy Advance si può scaricare direttamente dal blog di Forest of Illusion. Vi invitiamo però a dare uno sguardo al video di gameplay, presente poco più in alto: potreste innamorarvi di questo piccolo prototipo in un lampo! Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.