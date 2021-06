Quake sta per tornare? Nuovo gioco Id Software classificato

È passato poco più di un anno dall’uscita di DOOM Eternal, l’ultima opera targata Id Sofwtare, e già si comincia a parlare di quello che potrebbe essere il prossimo progetto della talentuosa software house americana. Stando ad alcuni rumor emersi in rete qualche settimana fa, si pensa che dopo DOOM, il team di sviluppo possa resuscitare un’altra saga storica per il genere FPS, ovvero quella di Quake.

A sostegno dei precedenti rumor sul ritorno di Quake, di recente è apparsa in rete la classificazione di un nuovo gioco richiesta direttamente da Zenimax Australia. La classificazione non svela praticamente nulla al momento, tranne che il titolo in questione dovrebbe presentarsi come un gioco chiamato provvisoriamente Project 2021B e dovrebbe essere in sviluppo proprio presso le fucine creative dei ragazzi di Id Software.

All’interno della classificazione è possibile notare alcuni altri dettagli che ci suggeriscono come il titolo in questione dovrebbe essere un multipiattaforma (probabilmente in uscita su console Xbox e PC) e che avrà implementazioni multigiocatore e una forte presenza di violenza. Questo è tutto quel che la classificazione ha da dirci riguardo a questo misterioso nuovo progetto targato Zenimax Australia.

Rated in Australia: Project 2021B published by Zenimax, developed by id Software https://t.co/DzpL79x39c pic.twitter.com/15sxv0yXek — Gematsu (@gematsucom) June 28, 2021

Che si tratti davvero del possibile ritorno di Quake, dopo un capitolo solo online come Champions non proprio di successo, o meno non ci è ancora dato saperlo. Ma dopo che Zenimax è stata acquistata da Microsoft insieme a Bethesda è altamente probabile che l’annuncio di questo progetto possa essere svelato all’interno di un prossimo evento digitale targato Xbox. Nel frattempo potete recuperare i capitoli della saga di DOOM abbonandovi al servizio Xbox Game Pass. Vi piacerebbe assistere al ritorno della saga di Quake con un possibile reboot affidato alle capaci mani di Id Software?