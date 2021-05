QuakeCon 2021: annunciate le date dell’evento Bethesda

In un periodo storico in cui le fiere e gli eventi dal vivo ci mancano come l’aria, è sempre bello poter sperare nell’annuncio di un nuovo show a tema videoludico pronto a svolgersi come ai cari bei vecchi tempi. Purtroppo dopo gli annunci del ritorno dell’E3 con l’edizione 2021 e la nuova Gamescom 2021, entrambi in digitale, le speranze degli appassionati sono presto appassite, e a gettare il carico da 90 è arrivata anche la QuakeCon 2021.

La buona notizia è che anche quest’anno l’evento targato Bethesda si farà, ma esattamente come siamo stati abituati da ormai dodici mesi a questa parte si farà in modo completamente digitale. Ad annunciare l’arrivo della QuakeCon 2021 insieme a una serie di primi dettagli è stata la stessa Bethesda che, tramite l’account ufficiale Twitter dell’evento, ha voluto pubblicare qualche istante fa alcuni dettagli relativi all’edizione 2021 dello show che porta il nome di Quake.

“Non vediamo l’ora di tornare a Dallas con la nostra famiglia del QuakeCon ma per continuare a rispettare la sicurezza del nostro staff, dei volontari e di tutta la comunity, il QuakeCon di quest’anno sarà ancora una volta un evento esclusivamente digitale”, si apre così il tweet d’annuncio relativo alla Quakecon 2021, per poi rivelarci quali saranno nel dettaglio le date in cui prenderà vita lo show, ovvero: dal 19 al 21 agosto 2021.

We can’t wait to get back to Dallas with our QuakeCon family, but for the continued safety of our staff, the volunteers, and the community, this year’s QuakeCon will once again be a digital-only event. We’ll have all the Peace, Love, and Rockets – remotely – August 19-21. pic.twitter.com/8EaM7EY5Sv

