Qual è il miglior pad PRO del momento per PlayStation 4?

Abbiamo messo a paragone tre pad PRO diversi e abbiamo tratto delle conclusioni su quello che è per noi il miglior pad sul mercato.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto l’occasione di avere sottomano una grandissima quantità di pad pro per PlayStation 4, soprattutto per esperienza personale. Li abbiamo testati a lungo, passandoci diverse ore con titoli diversi e abbiamo deciso di definire il miglior pad PRO del momento per PlayStation 4.

In questo articolo leggerete le tre migliori tipologie e le descriveremo in breve, fateci sapere cosa ne pensate e se avete avuto l’occasione di testarne uno in particolare, magari riferendoci le vostre impressioni.

Razer Raiju Ultimate

Il Raiju Ultimate è il pad PRO di Razer. L’azienda lo ha prodotto in diverse varianti, persino una dedicata al mobile gaming e il risultato è stato assolutamente più che buono. Una delle tipologie rilasciate è però dedicata alla console Sony, dove è possibile utilizzarlo sia tramite wireless che con il comune cavo.

Esteticamente è un prodotto davvero pregevole – la striscia led intorno al touch pad è fantastica – oltre che solido, ma alla mano ci è sembrato forse leggermente più grande di competitor. Oltre a ciò i tasti ci sono sembrati forse un po’ troppo piccoli e il confort generale non può essere considerato propriamente al top.

Bisogna però sottolineare l’ottimo lavoro svolto per quanto riguarda il software; facilmente configurabile e con una personalizzazione davvero ai massimi livelli e i paddle aggiuntivi riescono a migliorare l’esperienza competitiva in maniera importante.

Nacon Revolution Unlimited

Passiamo ora al pad del momento, un controller che abbiamo più volte visto in questi mesi, in particolar modo per la sua estrema ergonomia e facilità d’uso. Uno dei sui grandi pregi è quello di essere molto simile al controller Xbox One che viene definito ancora oggi tra i migliori di quelli standard. Oltre a questo è anche esteticamente molto bello, con un led davvero gradevole intorno all’analogico destro.

A proposito di analogici, da elogiare la scelta di posizionarli asimmetrici, struttura che piace alla maggior parte dei giocatori, in particolar modo nei titoli FPS. Il software è davvero eccellente e consente di impostare a puro piacimento ogni singola caratteristica del controller che, ricordiamo, può essere collegato sia tramite cavo che wireless.

Un’altra cosa molto apprezzata è la presenza di una serie di piccoli pesetti per modificare, appunto, il peso del controller. Una caratteristica che può essere sicuramente molto apprezzata dai consumatori.

Scuf Impact

Passiamo ora a una delle marche più apprezzate in campo di controller PRO: Scuf. Recentemente abbiamo avuto l’occasione di testarlo su Call of Duty Black Ops IIII, Fifa 19 e Mortal Kombat 11. Il risultato è, si un controller molto buono, ma onestamente ci saremmo aspettati qualcosina di più per quanto riguarda i materiali.

Ci ha dato la sensazione di essere troppo leggero e nelle fasi di gameplay avremmo preferito una maggior personalizzazione per quanto riguarda i setting dei paddle e dei pulsanti. Insomma non è sicuramente la migliore opera di Scuf che dalla sua può però contare su altri di controller decisamente più interessanti.

Lo Scuf Impact può anche lui essere collegato sia tramite cavo che via wireless su PlayStation 4 ed è interamente personalizzabile durante l’acquisto sul sito Scuf.

Verdetto

Dopo averci passato circa venti ore su titoli di diverso tipo, sportivi, sparatutto e picchiaduro, siamo giunti alla conclusione che nonostante Scuf Impact e Razer Raiju Ultimate siano assolutamente dei pad PRO eccelsi, il Nacon Revolution Unlimited riesce a dare qualcosa di più al giocatore per quanto concerne l’esperienza generale. L’ergonomia, gli analogici asimmetrici e il software lo hanno elevato sopra gli altri competitor come miglior pad PRO per PlayStation 4. Siete d’accordo con noi? Avete avuto l’occasione di provarlo? Cosa ne pensate?