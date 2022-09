Sembra incredibile, eppure è successo: qualcuno ha clonato parte dell’Unreal Engine 5 per poi metterlo in vendita su Steam. No, non stiamo scherzando: la notizia è emersa su Twitter, grazie a un cinguettio di Antonio Freyre, sviluppatore messicano, che ha svelato al mondo l’esistenza di Worldmaker, ufficialmente un tool di sviluppo che permette agli utenti di creare i loro mondi, ma che in realtà altro non è che una copia del motore di casa Epic Games.

Worldmaker è stato lanciato su Steam il 2 settembre 2022 ed è il “lavoro” di un singolo sviluppatore, che si nasconde dietro l’identità di Crafty Development Team. Secondo la persona dietro il clone dell’Unreal Engine 5, non si violerebbe nessun tipo di diritto: lui stesso ha acquistato oltre 1.000 asset tra quelli disponibili e sta accreditando i vari autori. Peccato però che un prodotto del genere violi diversi copyright.

Su Steam la situazione è decisamente grottesca: sono disponibili appena 9 recensioni, tutte quante dettagliatissime e ricche di particolari. Secondo lo sviluppatore, il clone avrebbe venduto circa 200 copie, per un guadagno lordo di oltre 1.000 Dollari. Una cifra decisamente di tutto rispetto considerando che questa operazione è stata lanciata da appena quattro giorni. Peccato però che tutte le recensioni siano palesemente finte e non ci è dato sapere quante di queste persone abbiano chiesto il rimborso dopo essersi accorti della realtà dietro questa operazione.

that looks like they're only talking about sshots and videos made with those assets in his 'game'? not full rights afaict? — blanko (@BlanksaGoner) September 4, 2022

Chiaramente, almeno per ora, il “gioco” resterà su Steam in Accesso Anticipato e difficilmente sarà rimosso in tempi brevi. Sicuramente Valve avvierà un’indagine, meno probabile invece che Epic Games si lancerà a livello legale contro lo sviluppatore: al momento il clone non è così diffuso e non rischia di danneggiare troppo il team di sviluppo e publisher. Come di consueto in questi casi, basterà probabilmente una mail o una lettera dagli avvocati di Tim Sweeney per fermare questa operazione truffaldina.