Durante il reveal di Starfield, avvenuto nei primi giorni di giugno, Bethesda ha avuto occasione di mostrare anche una piccola porzione di mappa. A distanza di poco meno di un mese, il programmatore Sebastian Werhausen ha compiuto l’impossibile: ha deciso di fare un lavoro di ingegneria inversa su quello spezzone di galassie e sistemi solari mostrati da Todd Howard.

L’opera del programmatore non è una vera e propria mappa in senso stretto. Chiamato Starfield Navigator, il software ci permette di esplorare e avere una piccola anteprima delle galassie presente nel gioco di casa Bethesda, con relativa posizione dei pianeti e delle stesse. Si tratta di un lavoro eseguito sulla piccola porzione di mappa mostrata da Bethesda, ma il resto è stato completamente ricostruito. Il tutto non è disponibile online, ma appunto come programma da installare sul proprio PC.

Il risultato di questo sforzo titanico? Letteralmente incredibile. Al di là di poter esplorare la mappa con diverse angolature, la ricostruzione è avvenuta sfruttando la posizione reale delle stelle e quella che avranno in-game. Possibile anche quantificare i salti e la distanza, ovviamente in maniera artigianale. Non disponendo ufficialmente di una vera e propria mappa, il coder ha semplicemente deciso di ricostruire basandosi sulla piccola porzione svelata da Bethesda e appunto alcuni dati disponibili nella realtà. Secondo Starfield Navigator, delle oltre 100 stelle promesse nel gioco finale, 75 sono visibili fin da subito nel trailer. Per quanto riguarda i sistemi solari, dei sette disponibile tre sono quelli reali e sono stati inseriti basandosi ovviamente sui dati a nostra disposizione.

Starfield debutterà nel 2023, dopo una lunga attesa durata quasi sei anni. La data di uscita precisa non è ancora stata comunicata. Il gioco sarà un’esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e App Xbox e sarà incluso in Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.