Nel 2019, Blizzard ha introdotto il workshop in Overwatch. Si tratta di un contenuto aggiuntivo, completamente gratuito, che permette ai giocatori di creare praticamente qualsiasi cosa passi loro per la testa, a patto ovviamente di avere le competenze per farlo. Qualcuno però si è spinto un po’ oltre e in questa particolare modalità creativa ha deciso di ricreare un clone vero e proprio di Guitar Hero.

Non è una novità. Guitar Hero è stato uno dei più grandi successi dell’epoca PlayStation 2, riscuotendo un grande successo, che ha fruttato tantissimo denaro ad Activision. La sua influenza è stata così grande che addirittura EA ha preso in considerazione e realizzato un progetto simile, ponendosi più come un gioco nuovo che una vera e propria alternativa grazie all’introduzione di più strumenti oltre alla chitarra e al basso. Nel corso degli anni sono usciti diversi cloni della serie, ma questo ricreato in Overwatch è semplicemente pazzesco.

L’intero gioco è stato ricreato nello shooter Blizzard, sfruttando appunto il Workshop, ma per funzionare a dovere richiedere un po’ di sforzo in più. Sono infatti necessari Voicemeeter e l’ultimo Java Development Kit. A quel punto è possibile giocare a Guitar Hero dentro Overwatch. Per funzionare, questa piccola creazione sfrutta una canzone audio riprodotta dall’esterno, che viene poi trasportata (e sincronizzata) grazie al microfono. Geniale, semplice e un vero piacere da giocare. Potete dare uno sguardo al risultato finale grazie al video che trovate poco più in basso, diffuso su Twitter da Andy Bohan.

LemonFruit has made guitar hero in the @PlayOverwatch workshop. The music is coming out of their mic via a program, and its synced up to ingame.

This is amazing. Also I suck at rhythm games sry

code: https://t.co/jmxj0dDkw7 pic.twitter.com/XdtdLFTfLa

