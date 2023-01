Il 2023 sarà davvero un anno ricchissimo di videogiochi. Ognuno di noi ha le sue preferenze sui giochi da acquistare, ma uno studio ha provato a capire quali siano i titoli più attesi dal pubblico. Come? Semplicemente basandosi sulle ricerche di Google, che non si traducono ovviamente nel numero di vendite totali, ma solamente su quali sono i titoli più attesi da parte dei giocatori, ovvero quelli più chiacchierati.

Lo studio, disponibile nella sua interezza a questo indirizzo, ci aiuta a fare chiarezza su quali siano i videogiochi che più hanno attirato l’attenzione dei giocatori. I titoli in questione sono tutti previsti per la prima parte del 2023, visto che la maggior parte degli stessi ha una data di uscita fissata proprio per i primi sei mesi del nuovo anno. Pur essendo uno studio abbastanza approssimativo, ci può fornire un’idea su quali siano i giochi più attesi.

Al primo posto, non senza sorprese, troviamo Hogwarts Legacy. Il nuovo gioco basato sull’universo di Harry Potter è sicuramente uno dei titoli più attesi da parte del grande pubblico ed è stato cercato su Internet per ben 1,23 milioni di volte. Al secondo posto troviamo Starfield, con 540.000 ricerche. In terza posizione, invece, Diablo 4, con 301.00 ricerche. La classifica completa è disponibile poco più in basso.

Hogwarts Legacy – 1,23 milioni di ricerche Starfield – 540.000 ricerche Diablo 4 – 301.000 ricerche Sons of the Forest – 224.000 ricerche Baldur’s Gate 3 – 206.000 ricerche Forspoken – 192.000 ricerche The Day Before – 187.000 ricerche Blue Protocol – 185.000 ricerche Resident Evil 4 – 161.000 ricerche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 – 150.000 ricerche

Il 2023 sarà sicuramente un anno ricco di giochi per tutti noi, che andranno a soddisfare gli amanti di quasi tutti i generi. E la lotta per il Game of the Year sarà ancora più serrata rispetto a quest’anno, non trovate? Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.